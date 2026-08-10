Danaher Aktie

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WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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Rentable Danaher-Anlage? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danaher von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Danaher-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 10.08.2023 wurde die Danaher-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Danaher-Anteile betrug an diesem Tag 227,95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,439 Danaher-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 204,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10,17 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Danaher belief sich zuletzt auf 143,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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