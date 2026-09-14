S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danaher von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Danaher-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Danaher-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 287,03 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,840 Danaher-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 6 972,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,14 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 30,27 Prozent.

Der Börsenwert von Danaher belief sich zuletzt auf 140,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at