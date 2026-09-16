S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Darden Restaurants-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Darden Restaurants-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Darden Restaurants-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 150,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 66,640 Darden Restaurants-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 935,76 USD, da sich der Wert eines Darden Restaurants-Papiers am 15.09.2026 auf 209,12 USD belief. Damit wäre die Investition 39,36 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Darden Restaurants zuletzt 24,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at