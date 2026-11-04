S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Darden Restaurants-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Darden Restaurants eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Darden Restaurants-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 180,22 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Darden Restaurants-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,555 Darden Restaurants-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 121,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 219,39 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 21,73 Prozent gleich.

Darden Restaurants war somit zuletzt am Markt 25,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at