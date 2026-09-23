Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|Darden Restaurants-Investment im Blick
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Darden Restaurants-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 159,50 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,627 Darden Restaurants-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 213,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,88 USD wert. Mit einer Performance von +33,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Darden Restaurants-Wert an der Börse wurde auf 23,93 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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