S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Darden Restaurants-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Darden Restaurants-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 159,50 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,627 Darden Restaurants-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 213,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,88 USD wert. Mit einer Performance von +33,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Darden Restaurants-Wert an der Börse wurde auf 23,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at