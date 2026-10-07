S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Darden Restaurants-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Darden Restaurants-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 191,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Darden Restaurants-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52,208 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (203,14 USD), wäre das Investment nun 10 605,62 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,06 Prozent angewachsen.

Darden Restaurants markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at