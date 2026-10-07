Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|Investmentbeispiel
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Darden Restaurants-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 191,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Darden Restaurants-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52,208 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (203,14 USD), wäre das Investment nun 10 605,62 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,06 Prozent angewachsen.
Darden Restaurants markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Darden Restaurants Inc.
Analysen zu Darden Restaurants Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Darden Restaurants Inc.
|177,60
|-1,14%