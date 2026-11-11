Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|Hochrechnung
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Darden Restaurants-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Darden Restaurants-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 150,10 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Darden Restaurants-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,662 Darden Restaurants-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 1 523,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,34 Prozent gesteigert.
Alle Darden Restaurants-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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