S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Darden Restaurants-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Darden Restaurants eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Darden Restaurants-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 150,10 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Darden Restaurants-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,662 Darden Restaurants-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 1 523,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,34 Prozent gesteigert.

Alle Darden Restaurants-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at