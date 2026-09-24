S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Darden Restaurants-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Darden Restaurants-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Darden Restaurants am 23.09.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD zu zahlen. Damit wurde die Darden Restaurants-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 7,14 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Darden Restaurants beläuft sich auf 693,00 Mio. USD. Damit wurde die Darden Restaurants-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5,24 Prozent aufgebessert.

Darden Restaurants-Aktie mit Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging der Darden Restaurants-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 213,69 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Darden Restaurants-Wertpapiers 2,94 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 2,74 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Darden Restaurants-Aktienkurs via New York 14,51 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 16,09 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Darden Restaurants

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 6,54 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,06 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Darden Restaurants

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Darden Restaurants beläuft sich aktuell auf 24,224 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Darden Restaurants weist aktuell ein KGV von 19,65 auf. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Darden Restaurants einen Umsatz von 13,211 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 10,38 USD.

Redaktion finanzen.at