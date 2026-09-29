S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Datadog A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 145,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Datadog A-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,884 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 849,79 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 28.09.2026 auf 268,70 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,98 Prozent angewachsen.

Am Markt war Datadog A jüngst 96,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at