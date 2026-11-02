DaVita Aktie

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WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

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Lohnender DaVita-Einstieg? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DaVita-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DaVita-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DaVita-Anteile bei 57,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,725 DaVita-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 323,44 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 30.10.2026 auf 187,50 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 323,44 USD, was einer positiven Performance von 223,44 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von DaVita belief sich zuletzt auf 11,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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