DaVita Aktie

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WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

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Langfristige Anlage 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DaVita-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der DaVita-Aktie statt. Zum Handelsende stand die DaVita-Aktie an diesem Tag bei 70,11 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die DaVita-Aktie investiert hat, hat nun 1,426 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 262,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 162,12 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für DaVita eine Börsenbewertung in Höhe von 11,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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