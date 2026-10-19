DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 3 Jahren abgeworfen
Das DaVita-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die DaVita-Anteile bei 81,62 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DaVita-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,252 DaVita-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 294,90 USD, da sich der Wert eines DaVita-Anteils am 16.10.2026 auf 187,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,49 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von DaVita belief sich jüngst auf 11,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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