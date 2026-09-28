S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DaVita-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die DaVita-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 121,43 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DaVita-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,235 DaVita-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 1 469,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,97 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von DaVita belief sich zuletzt auf 11,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at