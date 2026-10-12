DaVita Aktie

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WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

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Lohnender DaVita-Einstieg? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DaVita-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in DaVita-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DaVita-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 123,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die DaVita-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,807 DaVita-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DaVita-Papiers auf 179,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,57 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,57 Prozent gesteigert.

Am Markt war DaVita jüngst 11,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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