Deere Aktie

Deere für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850866 / ISIN: US2441991054

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Frühe Investition 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deere-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Deere-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 418,90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Deere-Aktie investierten, hätten nun 23,872 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 634,04 USD, da sich der Wert eines Deere-Anteils am 31.08.2026 auf 654,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,34 Prozent.

Deere wurde jüngst mit einem Börsenwert von 169,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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