S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deere-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.10.2021 wurden Deere-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deere-Papier bei 338,40 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Deere-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,955 Deere-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 015,96 USD, da sich der Wert einer Deere-Aktie am 05.10.2026 auf 682,20 USD belief. Das entspricht einem Plus von 101,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Deere eine Börsenbewertung in Höhe von 184,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at