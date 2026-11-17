Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Deere-Investition im Blick
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deere-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Deere-Anteile bei 475,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,101 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 653,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 373,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,40 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Deere belief sich zuletzt auf 181,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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