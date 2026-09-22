S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deere-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deere-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Deere-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 469,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,321 Deere-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deere-Aktien wären am 21.09.2026 14 598,85 USD wert, da der Schlussstand 684,73 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,99 Prozent erhöht.

Deere wurde am Markt mit 184,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at