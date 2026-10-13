S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deere-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Deere-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 86,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 115,821 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 73 269,63 USD, da sich der Wert eines Deere-Papiers am 12.10.2026 auf 632,61 USD belief. Mit einer Performance von +632,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Deere markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 167,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at