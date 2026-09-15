Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Rentables Deere-Investment?
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deere von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Deere-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Deere-Papier an diesem Tag 81,61 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Deere-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,253 Deere-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (681,46 USD), wäre das Investment nun 8 350,20 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 735,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Deere bezifferte sich zuletzt auf 182,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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