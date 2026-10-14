S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dell Technologies-Aktien verdienen können.

Am 14.10.2016 wurde die Dell Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Dell Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 13,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 759,185 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 572,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 434 610,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4 246,11 Prozent gesteigert.

Dell Technologies wurde am Markt mit 363,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at