S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Dell Technologies-Aktie bei 53,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Dell Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,783 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 8 776,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 467,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 777,67 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich jüngst auf 278,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at