Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Lohnende Dell Technologies-Anlage?
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.09.2021 wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,55 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,060 Dell Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 533,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 099,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 999,64 Prozent angewachsen.
Dell Technologies wurde am Markt mit 340,02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Dell Technologies
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.26
|dailyAktien: Dell Technologies – Raum für weiteren Anstieg (NewsTool)
|
08.09.26
|dailyAktien: Dell Technologies – Raum für weiteren Anstieg (NewsTool)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Dell-Aktie im Höhenflug: KI-Server-Geschäft sorgt für Rekordumsatz und optimistischeren Ausblick (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|458,00
|-0,41%