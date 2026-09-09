Dell Technologies Aktie

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WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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Lohnende Dell Technologies-Anlage? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.09.2021 wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,55 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,060 Dell Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 533,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 099,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 999,64 Prozent angewachsen.

Dell Technologies wurde am Markt mit 340,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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