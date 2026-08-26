Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Frühes Investment
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Dell Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130,99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,634 Dell Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (451,50 USD), wäre das Investment nun 3 446,83 USD wert. Mit einer Performance von +244,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 280,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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