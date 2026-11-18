Am 18.11.2025 wurde die Dell Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dell Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 122,69 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,151 Dell Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 630,94 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 17.11.2026 auf 322,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 163,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 203,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at