Dell Technologies Aktie

Dell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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Rentables Dell Technologies-Investment? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Dell Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Dell Technologies-Anteile 68,19 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 146,649 Dell Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 62 325,85 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 01.09.2026 auf 425,00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 523,26 Prozent.

Dell Technologies war somit zuletzt am Markt 296,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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