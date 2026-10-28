Dell Technologies Aktie

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WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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Dell Technologies-Investment 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Dell Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,96 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Dell Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,161 Dell Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 610,07 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 27.10.2026 auf 501,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 661,01 Prozent angewachsen.

Dell Technologies wurde am Markt mit 319,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

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