Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Lukrative Dell Technologies-Anlage?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Dell Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 134,391 Dell Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 295,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 39 682,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 296,83 Prozent gestiegen.
Dell Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 212,98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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