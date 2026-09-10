Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Delta Air Lines-Investition im Blick
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Delta Air Lines-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Delta Air Lines-Anteile letztlich bei 37,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,649 Delta Air Lines-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 78,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,61 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 51,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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