S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delta Air Lines-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.08.2025 wurde die Delta Air Lines-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Delta Air Lines-Anteile an diesem Tag bei 59,05 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Delta Air Lines-Aktie investiert, befänden sich nun 1,693 Delta Air Lines-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 141,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,05 Prozent.

Der Marktwert von Delta Air Lines betrug jüngst 56,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at