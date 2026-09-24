Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Langfristige Anlage
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingebracht
Am 24.09.2023 wurden Delta Air Lines-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 265,463 Delta Air Lines-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Delta Air Lines-Aktie auf 81,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 701,62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 117,02 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 55,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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