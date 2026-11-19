Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delta Air Lines-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Delta Air Lines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investierten, hätten nun 27,732 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Delta Air Lines-Aktie auf 84,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 353,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 135,39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 55,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at