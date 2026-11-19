Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Delta Air Lines-Anlage
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Delta Air Lines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investierten, hätten nun 27,732 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Delta Air Lines-Aktie auf 84,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 353,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 135,39 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 55,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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