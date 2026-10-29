Delta Air Lines Aktie

Delta Air Lines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

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Performance unter der Lupe 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Delta Air Lines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Delta Air Lines-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Delta Air Lines-Papiers betrug an diesem Tag 39,13 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,556 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 053,41 USD wert. Damit wäre die Investition 105,34 Prozent mehr wert.

Delta Air Lines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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