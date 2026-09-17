S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Delta Air Lines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,82 USD. Bei einem Delta Air Lines-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,001 Delta Air Lines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 323,87 USD, da sich der Wert eines Delta Air Lines-Anteils am 16.09.2026 auf 77,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,39 Prozent.

Delta Air Lines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at