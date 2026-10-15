Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Hochrechnung
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Delta Air Lines-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Delta Air Lines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,075 Delta Air Lines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 423,01 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 14.10.2026 auf 76,65 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,23 Prozent.
Zuletzt verbuchte Delta Air Lines einen Börsenwert von 52,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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