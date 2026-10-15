Delta Air Lines Aktie

Delta Air Lines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Delta Air Lines-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Delta Air Lines-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Delta Air Lines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162,075 Delta Air Lines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 423,01 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 14.10.2026 auf 76,65 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,23 Prozent.

Zuletzt verbuchte Delta Air Lines einen Börsenwert von 52,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Delta Air Lines Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delta Air Lines Inc. 67,09 -3,51% Delta Air Lines Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen