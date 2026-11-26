Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Profitables Delta Air Lines-Investment?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Delta Air Lines-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Delta Air Lines-Papier bei 36,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 274,876 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 82,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 800,99 USD wert. Mit einer Performance von +128,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Delta Air Lines eine Börsenbewertung in Höhe von 55,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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