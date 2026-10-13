S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Devon Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Devon Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Devon Energy-Anteile bei 38,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Devon Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 2,565 Devon Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 48,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Devon Energy belief sich zuletzt auf 53,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at