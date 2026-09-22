Devon Energy Aktie

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WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

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Profitabler Devon Energy-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Devon Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.09.2016 wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Devon Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 2,388 Devon Energy-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 47,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,63 Prozent.

Der Börsenwert von Devon Energy belief sich zuletzt auf 53,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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