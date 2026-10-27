Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Devon Energy-Investition im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Devon Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 27.10.2025 wurden Devon Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,93 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hat, hat nun 303,674 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 51,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 681,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 56,82 Prozent gleich.
Am Markt war Devon Energy jüngst 56,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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