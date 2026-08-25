S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Devon Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 225,327 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 867,51 USD, da sich der Wert einer Devon Energy-Aktie am 24.08.2026 auf 48,23 USD belief. Mit einer Performance von +8,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Devon Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at