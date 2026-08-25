Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Devon Energy-Performance
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 225,327 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 867,51 USD, da sich der Wert einer Devon Energy-Aktie am 24.08.2026 auf 48,23 USD belief. Mit einer Performance von +8,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Devon Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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