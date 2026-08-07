Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Diamondback Energy-Investment im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Diamondback Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Diamondback Energy-Aktie bei 141,12 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,086 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 189,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 343,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,38 Prozent.
Alle Diamondback Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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