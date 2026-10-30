Diamondback Energy Aktie

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WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

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Lohnende Diamondback Energy-Anlage? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Diamondback Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Diamondback Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 142,15 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,035 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 452,20 USD, da sich der Wert eines Diamondback Energy-Papiers am 29.10.2026 auf 206,43 USD belief. Damit wäre die Investition 45,22 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Diamondback Energy betrug jüngst 57,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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