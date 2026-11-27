Vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Diamondback Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Diamondback Energy-Papier an diesem Tag 149,31 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,975 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 180,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 065,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,66 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Diamondback Energy einen Börsenwert von 50,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at