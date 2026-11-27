Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Profitable Diamondback Energy-Anlage?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Diamondback Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Diamondback Energy-Papier an diesem Tag 149,31 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,975 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 180,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 065,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,66 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Diamondback Energy einen Börsenwert von 50,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diamondback Energy Inc
Analysen zu Diamondback Energy Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diamondback Energy Inc
|166,40
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.