Diamondback Energy Aktie

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WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

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Lohnendes Diamondback Energy-Investment? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.10.2025 wurde die Diamondback Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 143,19 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,698 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,56 USD, da sich der Wert einer Diamondback Energy-Aktie am 01.10.2026 auf 185,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,56 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Diamondback Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 51,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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