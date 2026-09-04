Diamondback Energy Aktie

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WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

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Performance unter der Lupe 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Diamondback Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Diamondback Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Diamondback Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Diamondback Energy-Anteile an diesem Tag bei 142,74 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70,057 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 14 217,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,94 USD belief. Damit wäre die Investition 42,17 Prozent mehr wert.

Der Diamondback Energy-Wert an der Börse wurde auf 56,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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