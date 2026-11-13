S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Diamondback Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diamondback Energy-Anteile bei 109,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,910 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 182,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 65,71 Prozent.

Diamondback Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at