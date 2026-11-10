Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Digital Realty Trust-Anlage
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digital Realty Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.11.2025 wurde das Digital Realty Trust-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,21 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 59,098 Digital Realty Trust-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 643,58 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 09.11.2026 auf 180,10 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6,44 Prozent.
Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 65,55 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Digital Realty Trust Inc.
Analysen zu Digital Realty Trust Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Digital Realty Trust Inc.
|161,75
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.