S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digital Realty Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digital Realty Trust-Aktie gebracht.

Am 10.11.2025 wurde das Digital Realty Trust-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 169,21 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 59,098 Digital Realty Trust-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 643,58 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 09.11.2026 auf 180,10 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6,44 Prozent.

Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 65,55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at