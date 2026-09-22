S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Digital Realty Trust-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,114 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 511,93 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 21.09.2026 auf 186,33 USD belief. Das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent.

Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 67,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at