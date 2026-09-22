Digital Realty Trust Aktie

Digital Realty Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Digital Realty Trust-Anlage? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Digital Realty Trust-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,114 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 511,93 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 21.09.2026 auf 186,33 USD belief. Das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent.

Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 67,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Digital Realty Trust Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Digital Realty Trust Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Digital Realty Trust Inc. 163,00 -0,09% Digital Realty Trust Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen