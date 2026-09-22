Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Lukrative Digital Realty Trust-Anlage?
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,114 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 511,93 USD, da sich der Wert einer Digital Realty Trust-Aktie am 21.09.2026 auf 186,33 USD belief. Das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent.
Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 67,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Digital Realty Trust Inc.
Analysen zu Digital Realty Trust Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Digital Realty Trust Inc.
|163,00
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.