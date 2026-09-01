Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Digital Realty Trust-Investmentbeispiel
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren eingebracht
Am 01.09.2021 wurde das Digital Realty Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 166,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,002 Digital Realty Trust-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 1 113,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,59 USD belief. Mit einer Performance von +11,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 68,82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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