S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Digital Realty Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.09.2021 wurde das Digital Realty Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 166,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,002 Digital Realty Trust-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 1 113,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,59 USD belief. Mit einer Performance von +11,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 68,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at