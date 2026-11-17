So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Digital Realty Trust-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Digital Realty Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 134,53 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investierten, hätten nun 0,743 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers auf 178,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,88 USD wert. Mit einer Performance von +32,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Digital Realty Trust war somit zuletzt am Markt 68,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at